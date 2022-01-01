Collective Health Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Collective Health варьируется от $65,325 общей компенсации в год для Бизнес-аналитик в нижнем диапазоне до $502,500 для Продажи в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Collective Health. Последнее обновление: 10/13/2025

$160K

Инженер-программист
Median $195K
Продуктовый менеджер
Median $138K
Менеджер по разработке ПО
Median $250K

Менеджер бизнес-операций
$97.5K
Бизнес-аналитик
$65.3K
Аналитик данных
$88.4K
Специалист по данным
$124K
Финансовый аналитик
$149K
Продуктовый дизайнер
$170K
Продажи
$503K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Collective Health Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Collective Health — Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $502,500. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Collective Health составляет $143,625.

Другие ресурсы