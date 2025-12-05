Каталог компаний
FD Technologies
Средняя общая компенсация Управление персоналом in Canada в FD Technologies составляет от CA$66K до CA$95.8K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах FD Technologies. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$54.2K - $63K
Canada
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$47.8K$54.2K$63K$69.4K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в FD Technologies?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Управление персоналом в FD Technologies in Canada составляет CA$95,796 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в FD Technologies для позиции Управление персоналом in Canada составляет CA$66,010.

