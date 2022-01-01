Справочник компаний
11:FS Зарплаты

Диапазон зарплат 11:FS варьируется от $79,395 в общей компенсации в год для Инженер-программист на нижнем конце до $99,494 для Менеджер по продукту на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. 11:FS. Последнее обновление: 8/10/2025

$160K

Специалист по данным
$98K
Менеджер по продукту
$99.5K
Инженер-программист
$79.4K

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в 11:FS, — это Менеджер по продукту at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $99,494. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в 11:FS, составляет $98,000.

