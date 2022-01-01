Справочник компаний
Comerica
Comerica Зарплаты

Диапазон зарплат Comerica варьируется от $75,000 в общей компенсации в год для Бизнес-аналитик на нижнем конце до $232,560 для Менеджер по продукту на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Comerica. Последнее обновление: 8/23/2025

$160K

Финансовый аналитик
Median $88.8K
Инженер-программист
Median $140K
Бизнес-аналитик
Median $75K

Специалист по данным
$109K
Специалист по информационным технологиям
$167K
Менеджер по продукту
$233K
Руководитель отдела разработки
$219K
Архитектор решений
$164K
Андеррайтер
$77.6K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Comerica, — это Менеджер по продукту at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $232,560. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Comerica, составляет $140,000.

