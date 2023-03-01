City of Seattle Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата City of Seattle варьируется от $96,361 общей компенсации в год для Технический менеджер программ в нижнем диапазоне до $201,000 для Инженер-электрик в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников City of Seattle. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

ИТ-специалист
Median $135K
Менеджер бизнес-операций
$172K
Бизнес-аналитик
$161K

Инженер-строитель
$127K
Инженер-электрик
$201K
Менеджер программ
$105K
Менеджер проектов
$153K
Инженер-программист
$152K
Технический менеджер программ
$96.4K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в City of Seattle — Инженер-электрик at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $201,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в City of Seattle составляет $152,235.

Другие ресурсы