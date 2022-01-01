Справочник компаний
CFGI
CFGI Зарплаты

Диапазон зарплат CFGI варьируется от $84,575 в общей компенсации в год для Финансовый аналитик на нижнем конце до $131,340 для Консультант по управлению на верхнем конце.

$160K

Бухгалтер
$114K
Финансовый аналитик
$84.6K
Консультант по управлению
$131K

Най-високоплатената роля, докладвана в CFGI, е Консультант по управлению at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $131,340. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в CFGI, е $114,240.

