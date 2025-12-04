Каталог компаний
Средняя общая компенсация Финансовый аналитик in United States в CFGI составляет от $70.6K до $98.6K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CFGI. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$76.5K - $92.7K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$70.6K$76.5K$92.7K$98.6K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в CFGI?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Финансовый аналитик в CFGI in United States составляет $98,600 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CFGI для позиции Финансовый аналитик in United States составляет $70,550.

