Certify Зарплаты

Диапазон зарплат Certify варьируется от $51,618 в общей компенсации в год для Операционный отдел обслуживания клиентов на нижнем конце до $252,461 для Продажи на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Certify. Последнее обновление: 8/17/2025

$160K

Инженер-программист
Median $97.7K
Менеджер по продукту
Median $170K
Бизнес-аналитик
$121K

Служба поддержки клиентов
$51.7K
Операционный отдел обслуживания клиентов
$51.6K
Специалист по данным
$159K
Операционный маркетинг
$99.5K
Дизайнер продукта
$106K
Продажи
$252K
Руководитель отдела разработки
$226K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Certify, — это Продажи at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $252,461. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Certify, составляет $113,063.

