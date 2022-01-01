Интел Зарплаты

Зарплата Intel варьируется от $36,403 общей компенсации в год для Рекрутер в нижнем диапазоне до $818,056 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Интел. Последнее обновление: 10/21/2025
Инженер машинного обучения
Бэкенд-разработчик
Фулстек-разработчик
Сетевой инженер
Инженер по обеспечению качества (QA)
Инженер данных
Инженер производственных систем
Инженер по безопасности ПО
DevOps-инженер
Инженер надёжности сайта
Крипто-инженер
Системный инженер
Разработчик видеоигр
Научный сотрудник
Исследователь ИИ
Инженер ИИ
Embedded Systems Software Engineer
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.
33.3%
ГОД 1
33.3%
ГОД 2
33.3%
ГОД 3
В Intel RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)
33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Intel RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.