Интел Зарплаты

Зарплата Intel варьируется от $36,403 общей компенсации в год для Рекрутер в нижнем диапазоне до $818,056 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Интел. Последнее обновление: 10/21/2025

Don't get lowballed
Инженер-программист
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Сетевой инженер

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер данных

Инженер производственных систем

Инженер по безопасности ПО

DevOps-инженер

Инженер надёжности сайта

Крипто-инженер

Системный инженер

Разработчик видеоигр

Научный сотрудник

Исследователь ИИ

Инженер ИИ

Embedded Systems Software Engineer

Инженер-аппаратчик
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Продуктовый менеджер
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

Специалист по данным
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Технический менеджер программ
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Технический менеджер проектов

Менеджер по разработке ПО
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Инженер-механик
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Архитектор решений
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Маркетинг
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Менеджер по продуктовому маркетингу

Продуктовый дизайнер
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Финансовый аналитик
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Менеджер программ
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Инженер-химик
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Инженер-электрик
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Бизнес-аналитик
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Управление персоналом
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Инженер по материалам
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Продажи
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Менеджер полевых продаж

Менеджер аккаунта

Развитие бизнеса
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Бизнес-операции
Median $151K
Менеджер бизнес-операций
Median $201K
Менеджер по работе с данными
Median $262K
Инженер-оптик
Median $239K
Менеджер продуктового дизайна
Median $290K
Менеджер проектов
Median $57.8K
Бухгалтер
Median $137K

Technical Accountant

Административный помощник
Median $95.2K
Графический дизайнер
Median $235K
Инженер по продажам
Median $201K
Юридический отдел
Median $300K
Руководитель аппарата
$220K
Инженер-строитель
$231K

Construction Engineer

Инженер по управлению
$230K
Обслуживание клиентов
$103K
Аналитик данных
$71.7K
Менеджер по объектам
$118K
Дизайнер моды
$76.4K
Промышленный дизайнер
$156K
Консультант по управлению
$120K
Инженер ИТП
$180K
Prompt Engineer
$469K
Рекрутер
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Технический писатель
$44.2K
UX-исследователь
$37.7K
Венчурный капиталист
$166K
Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

33.3%

ГОД 1

33.3%

ГОД 2

33.3%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В Intel RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 33.3% переходит в собственность в 1st-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 2nd-ГОД (33.30% ежегодно)

  • 33.3% переходит в собственность в 3rd-ГОД (33.30% ежегодно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Intel RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Intel — Инженер-программист at the Fellow level с годовой общей компенсацией $818,056. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Intel составляет $188,939.

