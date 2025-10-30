Каталог компаний
Cashify
Cashify Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in India в Cashify составляет ₹1.66M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cashify. Последнее обновление: 10/30/2025

Медианный пакет
company icon
Cashify
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Общая сумма в год
₹1.66M
Уровень
SDE II
Оклад
₹1.66M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
3 Лет
Какие карьерные уровни в Cashify?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Cashify in India составляет ₹1,909,528 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cashify для позиции Программный инженер in India составляет ₹1,658,266.

