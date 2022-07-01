Справочник компаний
Capital Rx
Capital Rx Зарплаты

Диапазон зарплат Capital Rx варьируется от $122,640 в общей компенсации в год для Дизайнер продукта на нижнем конце до $150,000 для Инженер-программист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Capital Rx. Последнее обновление: 8/13/2025

$160K

Инженер-программист
Median $150K

Fullstack-инженер

Специалист по данным
$131K
Дизайнер продукта
$123K

Менеджер по продукту
$136K
Продажи
$146K
FAQ

