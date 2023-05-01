Справочник компаний
Broad Institute
Broad Institute Зарплаты

Диапазон зарплат Broad Institute варьируется от $102,485 в общей компенсации в год для Руководитель проекта на нижнем конце до $185,000 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце.

$160K

Инженер-программист
Median $145K

Fullstack-инженер

Специалист по данным
Median $120K
Руководитель отдела разработки
Median $185K

Менеджер по продукту
Median $160K
Дизайнер продукта
$114K
Руководитель проекта
$102K
A remuneração total anual mediana reportada na Broad Institute é $132,500.

