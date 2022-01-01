Справочник компаний
Benefitfocus
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Benefitfocus Зарплаты

Диапазон зарплат Benefitfocus варьируется от $47,760 в общей компенсации в год для Специалист по информационным технологиям на нижнем конце до $135,675 для Технический руководитель программы на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Benefitfocus. Последнее обновление: 8/25/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $87K
Специалист по информационным технологиям
$47.8K
Руководитель проекта
$83.3K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Технический руководитель программы
$136K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Benefitfocus, — это Технический руководитель программы at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $135,675. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Benefitfocus, составляет $85,150.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Benefitfocus

Связанные компании

  • Alight Solutions
  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • NetSuite
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы