Справочник компаний
Alight Solutions
Alight Solutions Зарплаты

Диапазон зарплат Alight Solutions варьируется от $31,286 в общей компенсации в год для Отдел кадров на нижнем конце до $221,100 для Операции по доходам на верхнем конце.

$160K

Инженер-программист
Median $124K
Консультант по управлению
Median $103K
Руководитель бизнес-операций
$211K

Служба поддержки клиентов
$39.2K
Аналитик данных
$173K
Финансовый аналитик
$142K
Отдел кадров
$31.3K
Операционный маркетинг
$117K
Менеджер по продукту
$93.5K
Руководитель проекта
$84.6K
Рекрутер
$67.7K
Операции по доходам
$221K
Руководитель отдела разработки
$188K
Архитектор решений
$199K
Технический руководитель программы
$216K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Alight Solutions, — это Операции по доходам at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $221,100. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Alight Solutions, составляет $123,500.

