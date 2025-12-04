Каталог компаний
Benefitfocus
  • Проектный менеджер

  • Все зарплаты Проектный менеджер

Benefitfocus Проектный менеджер Зарплаты

Средняя общая компенсация Проектный менеджер in United States в Benefitfocus составляет от $71.4K до $99.5K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Benefitfocus. Последнее обновление: 12/4/2025

Средняя общая компенсация

$76.5K - $90.1K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$71.4K$76.5K$90.1K$99.5K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Самый высокий пакет вознаграждения для Проектный менеджер в Benefitfocus in United States составляет $99,450 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Benefitfocus для позиции Проектный менеджер in United States составляет $71,400.

