Работаете здесь?
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Frontend-разработчик

Bell Integrator Frontend-разработчик Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Frontend-разработчик in Russia в Bell Integrator составляет RUB 1.91M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Bell Integrator. Последнее обновление: 11/11/2025

Медианный пакет
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Общая сумма в год
RUB 1.91M
Уровень
Software Engineer
Оклад
RUB 1.91M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
6 Лет
Какие карьерные уровни в Bell Integrator?
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Frontend-разработчик в Bell Integrator in Russia составляет RUB 2,636,829 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Bell Integrator для позиции Frontend-разработчик in Russia составляет RUB 1,910,169.

