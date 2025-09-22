Компенсация Технический менеджер программ in United States в Aurora составляет от $229K за year для P5 до $336K за year для P7. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $296K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Aurora. Последнее обновление: 9/22/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$229K
$180K
$40K
$9K
P6
$ --
$ --
$ --
$ --
P7
$336K
$221K
$72.1K
$42.3K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Aurora Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
