Компенсация Технический менеджер программ in United States в Aurora составляет от $229K за year для P5 до $336K за year для P7. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $296K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Aurora. Последнее обновление: 9/22/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
P4
TPM I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
TPM II
$229K
$180K
$40K
$9K
P6
Senior TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
P7
Staff TPM
$336K
$221K
$72.1K
$42.3K
Посмотреть 3 Больше уровней
$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Aurora Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Технический менеджер программ at Aurora in United States sits at a yearly total compensation of $402,751. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aurora for the Технический менеджер программ role in United States is $293,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Aurora не найдены

Другие ресурсы