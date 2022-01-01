Interactive Brokers Зарплаты

В Interactive Brokers RSUs подлежат 7-летнему графику вестинга:

10 % переходит в собственность в 1st - ГОД ( 10.00 % ежегодно )

15 % переходит в собственность в 2nd - ГОД ( 15.00 % ежегодно )

15 % переходит в собственность в 3rd - ГОД ( 15.00 % ежегодно )

15 % переходит в собственность в 4th - ГОД ( 15.00 % ежегодно )

15 % переходит в собственность в 5th - ГОД ( 15.00 % ежегодно )

15 % переходит в собственность в 6th - ГОД ( 15.00 % ежегодно )