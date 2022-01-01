Interactive Brokers Зарплаты

Зарплата Interactive Brokers варьируется от $11,558 общей компенсации в год для IT-специалист в нижнем диапазоне до $400,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Interactive Brokers. Последнее обновление: 11/25/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
10%
ГОД 1
15%
ГОД 2
15%
ГОД 3
15%
ГОД 4
15%
ГОД 5
15%
ГОД 6
15%
ГОД 7
В Interactive Brokers RSUs подлежат 7-летнему графику вестинга:
10% переходит в собственность в 1st-ГОД (10.00% ежегодно)
15% переходит в собственность в 2nd-ГОД (15.00% ежегодно)
15% переходит в собственность в 3rd-ГОД (15.00% ежегодно)
15% переходит в собственность в 4th-ГОД (15.00% ежегодно)
15% переходит в собственность в 5th-ГОД (15.00% ежегодно)
15% переходит в собственность в 6th-ГОД (15.00% ежегодно)
15% переходит в собственность в 7th-ГОД (15.00% ежегодно)
