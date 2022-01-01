Каталог компаний
Interactive Brokers
Interactive Brokers Зарплаты

Зарплата Interactive Brokers варьируется от $11,558 общей компенсации в год для IT-специалист в нижнем диапазоне до $400,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Interactive Brokers. Последнее обновление: 11/25/2025

Программный инженер
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

Аналитик по кибербезопасности
Median $280K
Менеджер по разработке ПО
Median $400K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

68 30
68 30
Бизнес-операции
$109K
Аналитик данных
$116K
Дата-сайентист
$132K
Управление персоналом
$85.4K
IT-специалист
$11.6K
Юридический отдел
$106K
Маркетинг
$106K
Продукт-дизайнер
$174K
Продукт-менеджер
$99.5K
Проектный менеджер
$189K
График вестинга

10%

ГОД 1

15%

ГОД 2

15%

ГОД 3

15%

ГОД 4

15%

ГОД 5

15%

ГОД 6

15%

ГОД 7

Тип акций
RSU

В Interactive Brokers RSUs подлежат 7-летнему графику вестинга:

  • 10% переходит в собственность в 1st-ГОД (10.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 2nd-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 3rd-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 4th-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 5th-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 6th-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 7th-ГОД (15.00% ежегодно)

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Interactive Brokers — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $400,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Interactive Brokers составляет $160,026.

