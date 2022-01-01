Snowflake Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Snowflake варьируется от $37,476 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $979,200 для Менеджер по анализу данных в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Snowflake. Последнее обновление: 11/17/2025

Программный инженер
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Backend-разработчик

Full-Stack разработчик

QA-инженер

Продакшн-инженер

Продажи
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

SDR-менеджер

Менеджер по работе с клиентами

Архитектор решений
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Архитектор данных

Архитектор облачной безопасности

Продукт-менеджер
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Менеджер по разработке ПО
M3 $616K
M4 $769K
Инженер по продажам
IC3 $303K
IC4 $297K
Менеджер технических программ
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Дата-сайентист
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Продукт-дизайнер
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

UX-дизайнер

Финансовый аналитик
Median $118K
Управление персоналом
Median $185K
Рекрутер
Median $170K

Сорсер

Бухгалтер
Median $226K

Технический бухгалтер

Бизнес-аналитик
Median $155K
IT-специалист
Median $256K
Юридический отдел
Median $210K
Проектный менеджер
Median $300K
Аналитик по кибербезопасности
Median $105K
Программный менеджер
Median $240K
Бизнес-операции
$370K
Менеджер бизнес-операций
$784K
Развитие бизнеса
$289K
Обслуживание клиентов
$37.5K
Аналитик данных
$210K
Менеджер по анализу данных
$979K
Графический дизайнер
$623K
Маркетинг
$174K
Маркетинговые операции
$121K
Управление персоналом
$194K
Операции по доходам
$480K
Технический менеджер по работе с клиентами
$134K
Технический писатель
$303K
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Snowflake RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Snowflake — Менеджер по анализу данных at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $979,200. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Snowflake составляет $290,692.

