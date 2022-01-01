Snowflake Зарплаты

Зарплата Snowflake варьируется от $37,476 общей компенсации в год для Обслуживание клиентов в нижнем диапазоне до $979,200 для Менеджер по анализу данных в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Snowflake. Последнее обновление: 11/17/2025
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Snowflake RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)
