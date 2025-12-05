Каталог компаний
Arya.ai
Arya.ai Программный инженер Зарплаты

Средняя общая компенсация Программный инженер in India в Arya.ai составляет от ₹430K до ₹589K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Arya.ai. Последнее обновление: 12/5/2025

Средняя общая компенсация

$5.3K - $6.3K
India
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$4.9K$5.3K$6.3K$6.7K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Какие карьерные уровни в Arya.ai?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Arya.ai in India составляет ₹588,644 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Arya.ai для позиции Программный инженер in India составляет ₹429,966.

Другие ресурсы

