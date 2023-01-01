Справочник компаний
Anthropic
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Anthropic Зарплаты

Диапазон зарплат Anthropic варьируется от $311,933 в общей компенсации в год для Маркетинг на нижнем конце до $642,600 для Бизнес-операции на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Anthropic. Последнее обновление: 8/21/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
Бизнес-операции
$643K
Специалист по информационным технологиям
$322K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Маркетинг
$312K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Anthropic Гранты акций/долей подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы взаимодействовать с сотрудниками различных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Посетить сейчас!

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Anthropic, — это Бизнес-операции at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $642,600. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Anthropic, составляет $525,821.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Anthropic

Связанные компании

  • Microsoft
  • Coinbase
  • Uber
  • Lyft
  • Airbnb
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы