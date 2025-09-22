Каталог компаний
Средняя общая компенсация Обслуживание клиентов in United States в Alloy составляет от $53.3K до $76.1K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Alloy. Последнее обновление: 9/22/2025

Средняя общая компенсация

$61.1K - $71.5K
United States
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$53.3K$61.1K$71.5K$76.1K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Alloy Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

10 years post-termination exercise window.



