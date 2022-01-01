Vanguard Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Vanguard варьируется от $50,250 общей компенсации в год для Успех клиентов в нижнем диапазоне до $348,250 для Бизнес-операции в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Vanguard. Последнее обновление: 9/7/2025

$160K

Инженер-программист
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер данных

Специалист по данным
TS02 $132K
TS03 $173K
Продуктовый менеджер
Median $142K

Продуктовый дизайнер
Median $120K

UX-дизайнер

Аналитик данных
TS02 $133K
TS03 $153K
Менеджер проектов
Median $128K
Менеджер по разработке ПО
Median $195K
Бухгалтер
Median $103K

Технический бухгалтер

UX-исследователь
Median $128K
Финансовый аналитик
Median $85K
ИТ-специалист
Median $115K
Маркетинг
Median $189K
Архитектор решений
Median $200K

Архитектор данных

Cloud Security Architect

Технический менеджер программ
Median $200K
Бизнес-операции
$348K
Бизнес-аналитик
$144K
Обслуживание клиентов
$137K
Успех клиентов
$50.3K
Управление персоналом
$74.2K
Юридический отдел
$101K
Консультант по управлению
$249K
Маркетинговые операции
$131K
Менеджер программ
$216K
Продажи
$55.7K
Часто задаваемые вопросы

Найвищеоплачувана позиція в Vanguard - це Бизнес-операции at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $348,250. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Vanguard складає $134,989.

