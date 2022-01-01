Каталог компаний
Fidelity Investments
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Fidelity Investments Зарплаты

Зарплата Fidelity Investments варьируется от $7,960 общей компенсации в год для Управление персоналом в нижнем диапазоне до $446,667 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Fidelity Investments. Последнее обновление: 9/6/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Инженер мобильной разработки

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер данных

Инженер производственных систем

DevOps-инженер

Инженер надёжности сайта

Крипто-инженер

Системный инженер

Специалист по данным
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Продуктовый менеджер
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Менеджер по разработке ПО
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Бизнес-аналитик
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
ИТ-специалист
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Архитектор решений
L6 $166K
L7 $233K

Архитектор данных

Облачный архитектор

Cloud Security Architect

Финансовый аналитик
L3 $69.6K
L6 $138K
Обслуживание клиентов
Median $60K
Продуктовый дизайнер
L4 $105K
L5 $140K

UX-дизайнер

Аналитик данных
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Консультант по управлению
Median $160K
Менеджер проектов
Median $163K
Менеджер по работе с данными
Median $250K
Маркетинг
Median $155K
Менеджер программ
Median $192K
Аналитик кибербезопасности
Median $138K
Продажи
Median $96K
UX-исследователь
Median $240K
Актуарий
Median $135K
Технический менеджер программ
Median $98K
Венчурный капиталист
Median $185K

Принципал

Бухгалтер
$102K

Технический бухгалтер

Административный помощник
$60.2K
Бизнес-операции
$69.2K
Инженер-электрик
$398K
Управление персоналом
$8K
Менеджер продуктового дизайна
$234K
Рекрутер
$70.4K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Fidelity Investments Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Fidelity Investments is Инженер-программист at the L9|VP Software Engineering level with a yearly total compensation of $446,667. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fidelity Investments is $157,072.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Fidelity Investments не найдены

Похожие компании

  • Vanguard
  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Bankers Healthcare Group
  • PIMCO
  • Все компании ➜

Другие ресурсы