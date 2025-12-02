Каталог компаний
ADNOC
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Менеджер технических программ

  • Все зарплаты Менеджер технических программ

ADNOC Менеджер технических программ Зарплаты

Средняя общая компенсация Менеджер технических программ in United Arab Emirates в ADNOC составляет от AED 334K до AED 456K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах ADNOC. Последнее обновление: 12/2/2025

Средняя общая компенсация

$97.4K - $118K
United Arab Emirates
Типичный диапазон
Возможный диапазон
$91K$97.4K$118K$124K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 3 еще Менеджер технических программ заявок в ADNOC чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата


Внести данные
Какие карьерные уровни в ADNOC?

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Менеджер технических программ предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер технических программ в ADNOC in United Arab Emirates составляет AED 455,893 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ADNOC для позиции Менеджер технических программ in United Arab Emirates составляет AED 334,059.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в ADNOC не найдены

Похожие компании

  • Google
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Netflix
  • Все компании ➜

Другие ресурсы

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adnoc/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.