Compensația pentru Inginer Software in Greater Seattle Area la Zoom variază de la $149K pe year pentru ZP1 la $386K pe year pentru ZP4. Pachetul median de compensație pe year in Greater Seattle Area totalizează $274K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Zoom. Ultima actualizare: 11/6/2025

Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
ZP1
(Nivel de intrare)
$149K
$110K
$30K
$8.9K
ZP2
$181K
$123K
$50.4K
$7.8K
ZP3
$240K
$165K
$60.9K
$13.7K
ZP4
$386K
$250K
$108K
$28.2K
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Zoom, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Funcții incluse

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Producție

Inginer DevOps

Cercetător Științific

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Zoom in Greater Seattle Area ajunge la o compensație totală anuală de $409,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Zoom pentru rolul de Inginer Software in Greater Seattle Area este $216,400.

