Zoom Salarii

Salariul de la Zoom variază de la $30,602 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist in India la nivelul inferior până la $487,550 pentru un Dezvoltare Afaceri in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Zoom. Ultima actualizare: 9/19/2025

$160K

Inginer Software
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Producție

Inginer DevOps

Cercetător Științific

Manager de Produs
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Designer de Produs
ZP3 $194K
ZP4 $271K

Designer UX

Recrutor
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Marketing
Median $225K

Manager Marketing Produs

Manager Inginerie Software
Median $310K
Vânzări
Median $200K
Analist de Afaceri
Median $137K
Analist de Date
Median $210K
Analist Securitate Cibernetică
Median $212K
Analist Financiar
Median $155K
Manager de Proiect
Median $145K
Resurse Umane
Median $188K
Inginer de Vânzări
Median $239K
Contabil
$192K

Contabil Tehnic

Asistent Administrativ
$42.2K
Manager Operațiuni de Afaceri
$259K
Dezvoltare Afaceri
$488K
Dezvoltare Corporativă
$189K
Servicii Clienți
$73.7K
Operațiuni Servicii Clienți
$83.1K
Manager Data Science
$114K
Data Scientist
$30.6K
Designer Grafic
$259K
Tehnolog Informațional (IT)
$131K
Juridic
$296K
Operațiuni Marketing
$456K
Manager de Program
$147K
Facilitare Vânzări
$143K
Arhitect de Soluții
$223K

Arhitect Securitate Cloud

Manager Cont Tehnic
$180K
Manager Program Tehnic
$64K
Redactor Tehnic
$132K
Încredere și Siguranță
$94.6K
Cercetător UX
$211K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Zoom, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări frecvente

