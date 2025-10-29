Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in India la Xoriant totalizează ₹1.72M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Xoriant. Ultima actualizare: 10/29/2025

Pachetul Median
company icon
Xoriant
Software Engineer
Pune, MH, India
Total pe an
₹1.72M
Nivel
L2
Salariu de bază
₹1.72M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Xoriant?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Contribuie

Inginer Software Backend

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Xoriant in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹3,421,889. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Xoriant pentru rolul de Inginer Software in India este ₹1,722,090.

