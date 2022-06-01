Director de Companii
3Pillar Global
3Pillar Global Salarii

Salariul de la 3Pillar Global variază de la $46,892 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $217,905 pentru un Succes Client la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la 3Pillar Global. Ultima actualizare: 9/7/2025

$160K

Inginer Software
Median $47.9K

Inginer Software Full-Stack

Succes Client
$218K
Designer de Produs
$164K

Manager de Produs
$46.9K
Manager de Proiect
$51.1K
Vânzări
$80.4K
Manager Inginerie Software
$60.4K
Manager Program Tehnic
$107K
Nu găsești titlul tău?

Întrebări frecvente

