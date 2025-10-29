Compensația pentru Manager de Produs in New Zealand la Xero variază de la NZ$149K pe year pentru Product Manager la NZ$202K pe year pentru Lead Product Manager. Pachetul median de compensație pe year in New Zealand totalizează NZ$159K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Xero. Ultima actualizare: 10/29/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$149K
NZ$137K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$174K
NZ$7.6K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$202K
NZ$175K
NZ$26.9K
NZ$0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Xero, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)