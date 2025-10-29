Director de Companii
Xero
Xero Manager de Produs Salarii

Compensația pentru Manager de Produs in New Zealand la Xero variază de la NZ$149K pe year pentru Product Manager la NZ$202K pe year pentru Lead Product Manager. Pachetul median de compensație pe year in New Zealand totalizează NZ$159K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Xero. Ultima actualizare: 10/29/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$149K
NZ$137K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$174K
NZ$7.6K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$202K
NZ$175K
NZ$26.9K
NZ$0
Ultimele trimiteri de salarii
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Xero, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Xero in New Zealand ajunge la o compensație totală anuală de NZ$201,667. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Xero pentru rolul de Manager de Produs in New Zealand este NZ$157,752.

Alte Resurse