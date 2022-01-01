Director de Companii
Ciena
Ciena Salarii

Salariul de la Ciena variază de la $33,419 în compensație totală pe an pentru un Redactor Tehnic la nivelul inferior până la $275,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ciena. Ultima actualizare: 10/13/2025

$160K

Inginer Software
P1 $69.7K
P2 $84.9K
P3 $108K
P4 $105K

Inginer Software Backend

Inginer Rețele

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Inginer Hardware
P1 $67.7K
P3 $105K
P4 $155K

ASIC Engineer

Inginer Optic
Median $83.1K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
Manager Inginerie Software
Median $275K
Analist de Afaceri
$86.7K
Servicii Clienți
$87.3K
Manager Data Science
$139K
Data Scientist
$78.9K
Consultant în Management
$180K
Marketing
$252K
Inginer Mecanic
$66.8K
Designer de Produs
$101K
Vânzări
Median $116K
Inginer de Vânzări
$150K
Arhitect de Soluții
$110K
Manager Program Tehnic
$95.8K
Redactor Tehnic
$33.4K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Ciena, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Ciena is Manager Inginerie Software with a yearly total compensation of $275,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena is $103,078.

Alte Resurse