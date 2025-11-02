Director de Companii
Workday
Compensația pentru Arhitect de Soluții in United States la Workday variază de la $224K pe year pentru P4 la $270K pe year pentru P5. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $230K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Workday. Ultima actualizare: 11/2/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$224K
$155K
$32.1K
$36.3K
Ultimele trimiteri de salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Workday, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Arhitect Date

Arhitect Securitate Cloud

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la Workday in United States ajunge la o compensație totală anuală de $388,900. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Workday pentru rolul de Arhitect de Soluții in United States este $215,000.

