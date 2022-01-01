Palantir Salarii

Director de Companii
Salariul de la Palantir variază de la $77,113 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $408,000 pentru un Tehnolog Informațional (IT) la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Palantir. Ultima actualizare: 8/26/2025

$160K

Inginer Software
Software Engineer $255K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Implementare Avansată

Dezvoltare Afaceri
Median $150K
Manager Program Tehnic
Median $205K

Manager de Produs
Median $200K
Arhitect de Soluții
Median $177K
Data Scientist
Median $183K
Designer de Produs
Median $175K
Manager de Program
Median $180K
Manager de Proiect
Median $150K
Manager Inginerie Software
Median $300K
Contabil
$126K

Contabil Tehnic

Asistent Administrativ
$77.1K
Operațiuni de Afaceri
$241K
Analist de Afaceri
$141K
Dezvoltare Corporativă
$132K
Resurse Umane
$104K
Tehnolog Informațional (IT)
$408K
Juridic
$255K
Consultant în Management
$164K
Marketing
$134K
Manager Design de Produs
$302K
Recrutor
$165K
Vânzări
$137K
Inginer de Vânzări
$147K
Program de Vesting

20%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

20%

AN 4

20%

AN 5

Tip Acțiuni
RSU

La Palantir, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 5 ani:

  • 20% se dobândește în 1st-AN (20.00% anual)

  • 20% se dobândește în 2nd-AN (1.67% lunar)

  • 20% se dobândește în 3rd-AN (1.67% lunar)

  • 20% se dobândește în 4th-AN (1.67% lunar)

  • 20% se dobândește în 5th-AN (1.67% lunar)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Palantir, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Palantir, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Palantir este Tehnolog Informațional (IT) at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $408,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Palantir este $170,357.

Alte Resurse