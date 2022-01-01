Director de Companii
Waymo
Waymo Salarii

Salariul de la Waymo variază de la $59,623 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informațional (IT) la nivelul inferior până la $950,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Waymo. Ultima actualizare: 8/28/2025

$160K

Inginer Software
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Producție

Inginer Sisteme

Cercetător Științific

Manager Program Tehnic
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Data Scientist
L4 $255K
L5 $339K

Inginer Hardware
L5 $394K
L6 $479K
Manager de Produs
Median $418K
Manager Inginerie Software
Median $950K
Manager de Program
Median $194K
Resurse Umane
Median $145K
Recrutor
Median $173K
Inginer Mecanic
Median $378K
Contabil
$98K

Contabil Tehnic

Manager Operațiuni de Afaceri
$358K
Analist de Afaceri
$392K
Dezvoltare Afaceri
$510K
Manager Data Science
$390K
Analist Financiar
$265K
Tehnolog Informațional (IT)
$59.6K
Operațiuni Marketing
$209K
Designer de Produs
$118K
Manager de Proiect
$543K
Cercetător UX
$125K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
WMU

La Waymo, WMUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

WMUs are Waymo's version of RSUs

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Waymo este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $950,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Waymo este $338,893.

