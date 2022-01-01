Tango Salarii

Salariul de la Tango variază de la $42,210 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $92,852 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Tango . Ultima actualizare: 10/12/2025