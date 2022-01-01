Director de Companii
Tango
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Tango Salarii

Salariul de la Tango variază de la $42,210 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $92,852 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Tango. Ultima actualizare: 10/12/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $86.4K
Analist de Date
$66.1K
Data Scientist
$51.7K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Operațiuni Marketing
$90.1K
Designer de Produs
$42.2K
Manager de Produs
$92.9K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Tango, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Tango este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $92,852. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tango este $76,265.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Tango

Companii Similare

  • Credit Karma
  • Waymo
  • Noom
  • Survios
  • Seesaw
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse