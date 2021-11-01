Director de Companii
VTB
VTB Salarii

Salariul de la VTB variază de la $23,780 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $165,340 pentru un Tehnolog Informațional (IT) la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la VTB. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Inginer Software
Median $41.3K

Inginer Software Backend

Inginer Date

Inginer DevOps

Data Scientist
Median $32.8K
Arhitect de Soluții
Median $83.8K

Designer de Produs
Median $44.9K
Manager de Proiect
Median $40.3K
Analist de Afaceri
Median $41.1K
Manager de Produs
Median $54K
Analist de Date
$23.8K
Analist Financiar
$44.9K
Resurse Umane
$89.8K
Tehnolog Informațional (IT)
$165K
Marketing
$52.7K
Vânzări
$34.1K
Manager Program Tehnic
$128K
Capitalist de Risc
$117K
Întrebări frecvente

Najwyżej płatnym stanowiskiem w VTB jest Tehnolog Informațional (IT) at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $165,340.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia în VTB wynosi $44,919.

