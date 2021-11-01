VTB Salarii

Salariul de la VTB variază de la $23,780 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $165,340 pentru un Tehnolog Informațional (IT) la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la VTB . Ultima actualizare: 9/11/2025