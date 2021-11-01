Directorul Companiilor
Societe Generale
Societe Generale Salarii

Intervalul salarial Societe Generale variază de la $19,391 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $250,000 pentru Analist Financiar la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Societe Generale. Ultima actualizare: 8/25/2025

$160K

Inginer de Software
L1 $19.4K
L2 $26.1K
L3 $25.8K
L4 $27.6K
L5 $31.8K
L6 $42.2K
L7 $31.2K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Specialist în Științe de Date
Median $27.1K
Manager de Produs
L4 $56.8K
L5 $53K

Analist de Afaceri
Median $20.7K
Designer de Produs
Median $56.6K

Designer UX

Analist Financiar
Median $250K
Manager de Proiect
Median $82.4K
Analist de Date
$65.6K
Tehnolog IT
$149K
Banker de Investiții
$28.1K
Juridic
$189K
Consultant în Management
$56.4K
Manager de Program
$69.5K
Analist de Securitate Cibernetică
$58.8K
Manager de Inginerie Software
$197K
Arhitect de Soluții
$121K
Manager de Program Tehnic
$69.3K
Redactor Tehnic
$40.3K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Societe Generale is Analist Financiar with a yearly total compensation of $250,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Societe Generale is $56,388.

