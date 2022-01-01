UBS Salarii

Director de Companii
Salariul de la UBS variază de la $22,039 în compensație totală pe an pentru un Manager Data Science la nivelul inferior până la $230,974 pentru un Manager de Program la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la UBS. Ultima actualizare: 9/4/2025

$160K

Inginer Software
Employee $112K
Authorized Officer $124K
Associate Director $162K
Director $207K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Date

Inginer Fiabilitate Site

Dezvoltator Cantitativ

Data Scientist
Employee $117K
Authorized Officer $120K
Associate Director $154K

Cercetător Cantitativ

Bancher de Investiții
Analyst $136K
Associate Director $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Analist Financiar
Median $110K
Analist de Afaceri
Median $110K
Manager de Produs
Median $138K
Manager Inginerie Software
Median $175K
Manager Operațiuni de Afaceri
Median $64.2K
Consultant în Management
Median $82.5K
Manager de Proiect
Median $150K
Arhitect de Soluții
Median $206K

Arhitect Date

Cloud Security Architect

Tehnolog Informațional (IT)
Median $106K
Manager Program Tehnic
Median $173K
Analist Securitate Cibernetică
Median $108K
Contabil
$44.6K
Asistent Administrativ
$80.4K
Operațiuni de Afaceri
$109K
Dezvoltare Afaceri
$76.3K
Șef de Cabinet
$159K
Analist de Date
$162K
Manager Data Science
$22K
Resurse Umane
$164K
Juridic
$159K
Designer de Produs
$143K
Manager Design de Produs
$28.3K
Manager de Program
$231K
Recrutor
$148K
Vânzări
$159K
Recompense Totale
$157K
Cercetător UX
$137K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la UBS este Manager de Program at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $230,974. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la UBS este $137,369.

