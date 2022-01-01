Director de Companii
Prudential Financial
Prudential Financial Salarii

Salariul de la Prudential Financial variază de la $37,332 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $241,200 pentru un Operațiuni Marketing la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Prudential Financial. Ultima actualizare: 11/28/2025

Inginer Software
12P $94.1K
11P $117K
10P $147K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Dezvoltator Quantitative

Specialist în Știința Datelor
9P $178K
10P $147K
11P $131K
Actuar
Median $145K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analist Financiar
Median $80K
Analist de Afaceri
Median $100K
Marketing
Median $165K
Manager de Produs
Median $178K
Manager de Proiect
Median $130K
Manager Inginerie Software
Median $210K
Dezvoltare Afaceri
$110K
Analist de Date
$101K
Manager Știința Datelor
$161K
Resurse Umane
$118K
Tehnolog Informații (IT)
$177K
Bancher de Investiții
$226K
Juridic
$166K
Operațiuni Marketing
$241K
Designer de Produs
Median $132K
Recrutor
Median $122K
Vânzări
$37.3K
Analist Securitate Cibernetică
$104K
Arhitect de Soluții
$117K
Manager Program Tehnic
$199K
Capitalist de Risc
$109K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Prudential Financial este Operațiuni Marketing at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $241,200. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Prudential Financial este $131,417.

Companii Similare

  • State Street
  • Capital One
  • JPMorgan Chase
  • SunTrust
  • Blackstone
Alte Resurse

