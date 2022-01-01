thredUP Salarii

Director de Companii
Salariul de la thredUP variază de la $91,728 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $226,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la thredUP. Ultima actualizare: 11/16/2025

Analist de Afaceri
$134K
Servicii Clienți
$101K
Marketing
Median $115K

Manager de Produs
$91.7K
Inginer Software
Median $226K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la thredUP este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $226,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la thredUP este $115,000.

