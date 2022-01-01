Director de Companii
Under Armour
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Under Armour Salarii

Salariul de la Under Armour variază de la $32,401 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $284,415 pentru un Designer de Modă la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Under Armour. Ultima actualizare: 9/21/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $128K
Manager de Produs
Median $96.8K
Manager Data Science
$240K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Data Scientist
Median $118K
Designer de Modă
$284K
Resurse Umane
$172K
Tehnolog Informațional (IT)
$165K
Marketing
$162K
Operațiuni Marketing
$86.2K
Inginer Mecanic
$123K
Recrutor
$107K
Vânzări
$32.4K
Analist Securitate Cibernetică
$163K
Manager Inginerie Software
$190K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Under Armour este Designer de Modă at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $284,415. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Under Armour este $144,903.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Under Armour

Companii Similare

  • Nike
  • Macy's
  • Tapestry
  • Adidas
  • Rent the Runway
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse