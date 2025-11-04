ThoughtSpot Designer de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Designer de Produs in India la ThoughtSpot variază de la ₹2.3M la ₹3.2M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ThoughtSpot. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie ₹2.46M - ₹2.9M India Interval Comun Interval Posibil ₹2.3M ₹2.46M ₹2.9M ₹3.2M Interval Comun Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Designer de Produs contribuțiis la ThoughtSpot pentru a debloca! Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră! 💰 Vezi Tot Salarii 💪 Contribuie Salariul Tău

+ ₹5.02M + ₹7.71M + ₹1.73M + ₹3.03M + ₹1.91M Don't get lowballed

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La ThoughtSpot, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 6.25 % trimestrial )

Care este calendarul de dobândire la ThoughtSpot ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Designer de Produs oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.