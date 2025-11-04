Director de Companii
Compensația totală medie pentru Designer de Produs in India la ThoughtSpot variază de la ₹2.3M la ₹3.2M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la ThoughtSpot. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

₹2.46M - ₹2.9M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹2.3M₹2.46M₹2.9M₹3.2M
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La ThoughtSpot, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la ThoughtSpot in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹3,197,355. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ThoughtSpot pentru rolul de Designer de Produs in India este ₹2,295,537.

