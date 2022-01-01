Director de Companii
ThoughtSpot
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

ThoughtSpot Salarii

Salariul de la ThoughtSpot variază de la $12,271 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $326,625 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la ThoughtSpot. Ultima actualizare: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Marketing
Median $148K
Analist de Afaceri
$213K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Dezvoltare Corporativă
$159K
Specialist în Știința Datelor
$133K
Tehnolog Informații (IT)
$49.8K
Designer de Produs
$30.9K
Manager de Produs
$110K
Recrutor
$12.3K
Vânzări
$327K
Analist Securitate Cibernetică
$107K
Manager Inginerie Software
$152K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La ThoughtSpot, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la ThoughtSpot este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $326,625. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ThoughtSpot este $108,845.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru ThoughtSpot

Companii Similare

  • Infoblox
  • GridPoint
  • ZOLL Data Systems
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse