Tenneco Salarii

Intervalul salarial Tenneco variază de la $48,079 în compensație totală anuală pentru Analist de Afaceri la capătul de jos la $198,254 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Tenneco. Ultima actualizare: 8/16/2025

$160K

Analist de Afaceri
$48.1K
Analist Financiar
$69.7K
Designer Industrial
$84.6K

Inginer Mecanic
$77.4K
Manager de Inginerie Software
$198K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Tenneco este Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $198,254. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Tenneco este $77,385.

