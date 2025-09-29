Director de Companii
SwissBorg
Compensația totală medie pentru Manager de Proiect in United Arab Emirates la SwissBorg variază de la AED 347K la AED 494K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SwissBorg. Ultima actualizare: 9/29/2025

Compensația Totală Medie

AED 393K - AED 448K
United Arab Emirates
Interval Comun
Interval Posibil
AED 347KAED 393KAED 448KAED 494K
Interval Comun
Interval Posibil

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Proiect la SwissBorg in United Arab Emirates ajunge la o compensație totală anuală de AED 493,943. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SwissBorg pentru rolul de Manager de Proiect in United Arab Emirates este AED 347,434.

