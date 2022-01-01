Directorul Companiilor
Avaloq Salarii

Intervalul salarial Avaloq variază de la $44,589 în compensație totală anuală pentru Redactor Tehnic la capătul de jos la $134,325 pentru Arhitect de Soluții la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Avaloq. Ultima actualizare: 8/16/2025

$160K

Primește Plata, Nu Fii Manipulat

Inginer de Software
Median $132K
Analist de Afaceri
$127K
Manager de Produs
$133K

Arhitect de Soluții
$134K
Redactor Tehnic
$44.6K
Îți lipsește titlul?

Caută toate salariile pe pagina de compensație sau adăugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Avaloq este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $134,325. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Avaloq este $131,925.

Alte Resurse