Director de Companii
STR
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

STR Salarii

Salariul de la STR variază de la $143,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Mecanic la nivelul inferior până la $205,774 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la STR. Ultima actualizare: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
Median $145K

Cercetător Științific

Data Scientist
Median $160K
Inginer Mecanic
Median $143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Manager de Proiect
$206K
Arhitect de Soluții
$196K

Cloud Security Architect

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la STR este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $205,774. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la STR este $160,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru STR

Companii Similare

  • Pinterest
  • PayPal
  • Facebook
  • Lyft
  • Amazon
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse