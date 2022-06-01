STR Salarii

Salariul de la STR variază de la $143,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Mecanic la nivelul inferior până la $205,774 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la STR . Ultima actualizare: 10/26/2025