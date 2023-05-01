Spirit Airlines Salarii

Salariul de la Spirit Airlines variază de la $91,800 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $143,100 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Spirit Airlines . Ultima actualizare: 9/19/2025