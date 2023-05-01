Director de Companii
Spirit Airlines
Spirit Airlines Salarii

Salariul de la Spirit Airlines variază de la $91,800 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $143,100 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Spirit Airlines. Ultima actualizare: 9/19/2025

$160K

Manager de Produs
Median $143K
Analist de Date
$91.8K
Manager de Proiect
$124K

Inginer Software
Median $100K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Spirit Airlines este Manager de Produs cu o compensație totală anuală de $143,100. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Spirit Airlines este $111,908.

