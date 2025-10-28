Director de Companii
Sodexo
Sodexo Arhitect de Soluții Salarii

Compensația totală medie pentru Arhitect de Soluții in United Kingdom la Sodexo variază de la £71.7K la £104K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sodexo. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

£82.3K - £93.8K
United Kingdom
Interval Comun
Interval Posibil
£71.7K£82.3K£93.8K£104K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Sodexo?

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la Sodexo in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £104,421. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sodexo pentru rolul de Arhitect de Soluții in United Kingdom este £71,679.

