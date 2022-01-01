Vanguard Salarii

Director de Companii
Salariul de la Vanguard variază de la $50,250 în compensație totală pe an pentru un Succes Client la nivelul inferior până la $348,250 pentru un Operațiuni de Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Vanguard. Ultima actualizare: 9/7/2025

$160K

Inginer Software
TI05 $104K
TS01 $125K
TS02 $146K
TS03 $183K
TS04 $243K

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Date

Data Scientist
TS02 $132K
TS03 $173K
Manager de Produs
Median $142K

Designer de Produs
Median $120K

Designer UX

Analist de Date
TS02 $133K
TS03 $153K
Manager de Proiect
Median $128K
Manager Inginerie Software
Median $195K
Contabil
Median $103K

Contabil Tehnic

Cercetător UX
Median $128K
Analist Financiar
Median $85K
Tehnolog Informațional (IT)
Median $115K
Marketing
Median $189K
Arhitect de Soluții
Median $200K

Arhitect Date

Cloud Security Architect

Manager Program Tehnic
Median $200K
Operațiuni de Afaceri
$348K
Analist de Afaceri
$144K
Servicii Clienți
$137K
Succes Client
$50.3K
Resurse Umane
$74.2K
Juridic
$101K
Consultant în Management
$249K
Operațiuni Marketing
$131K
Manager de Program
$216K
Vânzări
$55.7K
Nu găsești titlul tău?

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Vanguard este Operațiuni de Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $348,250. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Vanguard este $134,989.

